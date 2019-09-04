РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 4 сен. Врачи из больницы в микрорайоне Авиационный подмосковного Домодедова успешно провели 62-летнему мужчине операцию по устранению аневризмы аорты, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Выполнена операция: резекция аневризмы с протезированием аорты и подвздошных артерий и реимплантацией нижней брыжеечной артерии в протез. Операция прошла успешно», – говорится в сообщении.

Пациент ходит, принимает пищу. Готовится к выписке.

Аневризма аорты – это расширение участка аорты, которое в 99% случаев приводит к летальному исходу. В этом году в Домодедове проведено уже три успешные операции по устранению аневризмы с последующим протезированием. Все больные выписаны в хорошем состоянии.