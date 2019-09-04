РИАМО – 4 сен. Новый уровень сотрудничества в сфере оборонной отрасли между Россией и Китаем достигнут благодаря главам двух стран – Владимиру Путину и Си Цзиньпину, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Благодаря усилиям лидеров России и Китая сегодня они (отношения – ред.) вступают в новую стадию своего развития», – заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с заместителем председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Чжан Юся.

Руководитель военного ведомства подчеркнул, что Китай является ключевым стратегическим партнером России на международной арене.

По словам Шойгу, Россия и КНР уделяют пристальное внимание реализации достигнутых договоренностей о развитии партнерства в оборонной сфере.