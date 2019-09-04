РИАМО - 4 сен. В сентябре в трех городских округах Подмосковья установят искусственные гнездовья для редких птиц, чтобы улучшить условия их размножения, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Птицы, для которых установят гнездовья, занесены Красную книгу Московской области.

«В окрестностях деревень Клементьево, Холм и Вяземское Можайского округа появятся дуплянки для ушастой совы и пустельги. Гнездовые платформы для скопы соорудят в округе Шаховская, в окрестностях Верхнерузского водохранилища. В Волоколамском округе, вблизи деревень Судниково и Осташево, будут установлены гнездовья для длиннохвостой неясыти», — говорится в сообщении.

Новые гнездовья для птиц в регионе устанавливают ежегодно. Пернатые охотно их обживают. В прошлом году специалисты обследовали гнездовья для птиц-дуплогнездников в северных районах области. В четырех ящиках-дуплянках экшн-камера, закрепленная на рыболовном удилище, засняла птенцов длиннохвостой неясыти, редчайшей птицы из семейства совиных.

Жителей и гостей Подмосковья просят не подходить к гнездовьям, чтобы не тревожить птиц.