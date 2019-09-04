РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 4 сен. Временно исполняющий обязанности главы Дзержинского Людмила Иванова поручила устранить ряд замечаний от жителей домов на улице Шама.

В среду Иванова провела встречу с жителями домов на улице Шама во дворе дома №2.

«Проблемы типичны для всего города: кровли, фасады, бардак в подъездах, нерадивость управляющей компании, в данном случае «Универсальные решения». Людей часто обижали. Их просто не слышали. Некоторые проблемы – это про настоящий коммунальный ад. Будет составлен протокол, и розданы поручения для блока ЖКХ», – написала Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Иванова провела встречу с жителями дома №2 на улице Бондарева. Они пожаловались на прохудившуюся кровлю, неблагоустроенную внутридворовую территорию, коммуникации, плохое состояние подъездов. Врип главы отметила, что дом могут признать аварийным.