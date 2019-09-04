РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 сен. Сотрудники «Водоканала» устранили засор в смотровом колодце на улице Давыдова подмосковного Подольска после жалобы местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на засор смотрового колодца. Он отметил, что на улице Давыдова, у дома №6/1 находится смотровой колодец, из которого стала вытекать вода с неприятным запахом.

«Рассмотрев обращение по вопросу засора смотрового колодца сообщаем, что по данной информации был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по устранению засора специалистами МУП «Водоканал» проведены», – сказал заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах