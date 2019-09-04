РИАМО - 4 сен. С начала 2019 года порядка 900 индивидуальных предпринимателей (20% от всех ИП Подмосковья), работающих в такси в Подмосковье, перешли на налоговый режим для самозанятых граждан, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Водители такси могут добровольно перейти на специальный налог на профессиональный доход и платить пошлину только на профессиональную деятельность. Минимальная ставка налога составляет 6%, а в случаях отсутствия заказов у водителя такси налог не оплачивается», – говорится в сообщении.

С 1 января этого года в Подмосковье и еще трех субъектах РФ стартовал эксперимент по применению нового налогового режима «Налог на профессиональный доход».

Регистрация осуществляется без посещения налоговых органов через мобильное приложение «Мой налог». Такой режим не требует представления отчетов и декларации в налоговые органы.

Не перешедшие на новый режим налогоплательщики будут платить налоги с учетом других систем налогообложения, которые они применяют в обычном порядке, чтобы избежать ответственности за уклонение от уплаты налогов.