РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 сен. В библиотеке поселка Томилино Люберец открылась выставка «Жизнь против наркотиков», она продлится до 22 сентября, сообщается в Instagram-аккаунте территориального управления «Томилино-Октябрьский».

«Книжно-иллюстрированная выставка, посвященная пропаганде здорового образа жизни, продлится до 22 сентября в библиотеке поселения Томилино. Также сотрудники библиотеки проводят обзорные беседы», – говорится в сообщении.

Мероприятие проходит по адресу: улица Пионерская, дом 20.