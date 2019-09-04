РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 4 сен. Представители власти Люберец проверили наличие пандусов и разметки на ступенях торговых объектов горокруга, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации Люберец.

На объектах торговли в поселке Октябрьский и Мотяково проверили наличие пандусов и разметки. Проверка выполнения адаптационных мероприятий для инвалидов и маломобильных групп населения прошла на торговых объектах.

«В рамках реализации программы «Доступная среда» осмотрели входные группы, проверили наличие пандусов и разметки на ступенях и входных дверях. Все замечания, выявленные в ходе инспекции торговых объектов, должны быть устранены до 15 сентября», – говорится в сообщении.

В проверке участвовали сотрудники управлений торговли и социальной политики администрации городского округа Люберцы.