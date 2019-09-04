РИАМО - 4 сен. Порталом «Добродел» на сегодняшний день пользуются 1,3 миллиона жителей Подмосковья, их число еженедельно увеличивается, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Единая книга жалоб и предложений Московской области – портал «Добродел» – продолжает оставаться одним из наиболее популярных электронных сервисов. В настоящее время на портале зарегистрировано 1,3 миллиона жителей региона, при этом каждую неделю к работе с сервисом присоединяются 13 тысяч пользователей», – говорится в сообщении.

Самые активные – это жители Балашихи, Пушкинского округа и Лобни. Наиболее популярные темы обращений – содержание и благоустройство дворов и территорий общего пользования, уборка мусора, ремонт дорог и обслуживание многоквартирных домов.

На портале существует рейтинг «доброделов» – граждан, подавших больше всего заявок по реальным проблемам.

Портал «Добродел» появился в 2015 году. Сервис основан на принципе обратной связи жителей и чиновников. В любой момент человек, увидевший яму на дороге, мусор на улице или сломанную дверь в подъезде, может через сайт или мобильное приложение сообщить об этом, приложив соответствующее фото и затратив на всю процедуру считанные секунды.

В 2019 году по обозначенным жителями проблемам дано 550 тысяч решений, из которых 305 тысяч уже подтверждены пользователями.