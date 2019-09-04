РИАМО - 4 сен. В Подмосковье задержали партию горшечных гербер, завезенных из Нидерландов, при досмотре на растениях выявили опасного вредителя — западный (калифорнийский) цветочный трипс, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений», — говорится в сообщении.

В соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации зараженные вредителем растения было решено уничтожить.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений. Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.