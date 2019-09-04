РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 сен. В среду днем в центре Подольска образовалась пробка длиной свыше 3 километров, следует из сервиса «Яндекс. Пробки».

По данным сервиса, на 13:30 в центре округа образовалась пробка длиной более 3 километров. Движение затруднено от поворота с улицы Овражный тупик на проспект Ленина до поворота на улицу Володи Дубинина с Большой Серпуховской улицы. Средняя скорость движения составляет 15 километров в час.

Также пробка длиной около 2 километров образовалась на трассе А-107. Движение затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до деревни Большое Толбино. Средняя скорость движения – 7 километров в час.