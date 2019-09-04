РИАМО - 4 сен. Москвичей и гостей столицы приглашают отпраздновать День города на площадке у храма Христа Спасителя, где состоятся концерты классической музыки, говорится в сообщении пресс-службы департамента культуры Москвы.

«К празднованию Дня города подготовили масштабную программу для любителей классики — от немеркнущих оперных шедевров до хоровых сочинений русских и зарубежных композиторов. На площадке у стен храма Христа Спасителя выступят известные оркестровые и хоровые коллективы, ведущие солисты московских оперных театров, музыканты, исполняющие произведения в стиле классический кроссовер», – говорится в сообщении.

Седьмого сентября на площадке у стен храма Христа Спасителя (улица Волхонка, 15) гости и жители столицы смогут наблюдать за трансляцией торжественной церемонии открытия Дня города. С 13:00 до 13:45 выступит Московский хоровой ансамбль духовной музыки «Благовест». С 13:45 до 14:30 свою программу представит Московский мужской камерный хор под руководством В. М. Рыбина.

С 14:30 до 16:00 пройдет большой концерт популярной оперной классики при участии солистов Московского театра оперетты Василисы Николаевой и Владислава Кирюхина; лауреата российских и международных конкурсов Владислава Косарева; певицы, актрисы театра и кино Валерии Ланской; солистов ГАБТ Ксении Дежневой и Александра Касьянова; участника Молодежной программы ГАБТ, лауреата российских и международных конкурсов Давида Посулихина.

В вечернем праздничном представлении примут участие Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» (18:30-19:30), а также Симфонический оркестр Министерства обороны и вокальная группа «Кватро» (19:30-21:00).

Восьмого сентября в 15:00 праздничная программа откроется выступлением Московского государственного симфонического оркестра для детей и юношества (художественный руководитель — Иван Рудин).

С 16:00 до 18:00 пройдет концерт из произведений популярной оперной классики. На сцену выйдут солисты Смоленской областной филармонии Людмила Каминская и Никита Степанов; заслуженная артистка России Ирина Климова; певец, актер театра им. Моссовета Евгений Вальц; актриса театра и кино, солистка Московского театра мюзикла Елена Моисеева; вокальный дуэт в составе солиста Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ Федора Рытикова и оперного певца, лауреата российских и международных конкурсов Сергея Штырова; вокальная группа Te Amo; эстрадный певец, лауреат российских и международных конкурсов Александр Еловских и вокальная группа «Кватро». Завершится праздничный день концертом при участии фортепианного трио Bel Suono (19:00-20:00).