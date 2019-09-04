РИАМО - 4 сен. Автобусы шести маршрутов пустили в объезд улицы Удальцова на время проверки состояния дорожного полотна, сообщается в Twitter-аккаунте «Мосгортранса».

Городские службы проверяют состояние дорожного полотна на улице Удальцова. Из-за этого ограничено движение от проспекта Вернадского до улицы Михаила Певцова, объехать можно по улице Семенова-Тян-Шанского.

«Автобусы №№42, 120, 153, 246, 363, 661 ходят измененными маршрутами – объезжают улицу Удальцова», – говорится в сообщении.

Автомобилистов призвали быть внимательными и выбирать указанный маршрут объезда.