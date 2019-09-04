РИАМО - 4 сен. Производство доступных медицинских изделий для пациентов со стомами планируют наладить в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Планируем запустить в Москве производство медицинских изделий для стомированных пациентов. Стома, как правило, следствие онкологических заболеваний – отверстие на теле, которое требует особого ухода, зачастую пожизненно. Мы хотим выпускать более доступные российские аналоги», – написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, до конца года пройдет конкурс среди инвесторов, которым предоставят налоговые льготы, землю или помещения.

«Это будет наш третий офсетный контракт: когда город создает условия для производства, а инвестор – товары для госнужд. Два предыдущих контракта заключены в фармацевтике», – заключил мэр.