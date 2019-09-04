РИАМО - 4 сен. Автобусами временно запустили на трех маршрутах трамваев в Тверском районе столицы из-за технических причин, водителей призвали быть внимательными, сообщается в Twitter-аккаунте «Московского транспорта».

«По техническим причинам на пересечении Сущевской улицы и улицы Палиха задерживаются трамваи №№7, 9, 50. Маршруты временно изменены. Вместо трамваев здесь работают автобусы», — говорится в сообщении.

Также в Тверском и Пресненском районах сейчас действует ограничение на дорогах из подготовки к Дню города.

С 00:01 2 сентября до 22:00 5 сентября изменена схема движения по Малому Гнездовиковскому и Леонтьевскому переулкам, с 00:01 3 сентября до 22:00 5 сентября ограничения ввели на Глинищевском переулке и Тверском проезде, а с 00:01 4 сентября до 22:00 5 сентября перекрыт проезд по Газетному и Никитскому переулкам.

Кроме того, с 5 сентября с 00:01 до 22:00 и с 08:00 9 сентября до 06:00 10 сентября будет перекрыт участок Тверской улицы от Пушкинской площади до улицы Охотный ряд и от Моховой до Тверской улицы. Также с 5 по 9 сентября для автомобилей полностью закроют Театральный проезд от улицы Большая Дмитровка до улицы Петровка, а также улицу Охотный ряд.