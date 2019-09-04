РИАМО - 4 сен. Москва подготовилась к проведению голосования на выборах в столичный парламент, которые пройдут 8 сентября, все избирательные участки в городе оснащены видеонаблюдением, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов на заседании ЦИКа в среду.

«Москва к выборам готова. Совместно с органами исполнительной власти решили все материально-технические вопросы, связанные с подходами к избирательным участкам. Совместно с правоохранительными органами проработаны все вопросы, связанные с обеспечением безопасности, предусмотрены меры на случаи провокаций», - сказал Горбунов.

Он добавил, что полностью подготовлены избирательные бюллетени. Техническое оснащение участков - КОИБы и видеонаблюдение - также готово.

«В нашем распоряжении 2 тысячи КОИБов, 1978 участков оснащены ими и 22 находятся в резерве. На этих участках проголосует около 55% избирателей. Также у нас 2602 участка, из них на 209 не будет видеонаблюдения. Это закрытые участки», - сказал Горбунов.

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова отметила, что уже долгое время выборы в Москве проходят без серьезных замечаний, в этом году они обещают быть максимально прозрачными.

«Уже несколько лет выборы в Москве проходят без особых замечаний. Я надеюсь, что тот инцидент, который был у нас на стадии регистрации, все точки над i расставил. В день голосования все пройдет максимально прозрачно, честно и никаких сомнений не будет», - заключила Памфилова.