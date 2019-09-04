РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 сен. В парке «Дубрава» микрорайона Климовск Подольска до 10 октября проведут санитарную очистку леса и вырубят сухие деревья, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на вырубку деревьев в парке «Дубрава». Она отметила, что в парке рубят деревья и спиливают нижние ветки с деревьев. Горожане очень тревожатся за парк, так как рабочие порубили орешники по аллее. И добавила, что при входе в парк, жителям хотелось бы видеть план работы по благоустройству.

«Администрация городского округа Подольск рассмотрело обращение по вопросу благоустройства парка культуры и отдыха «Дубрава» в микрорайоне Климовск. На территории парка идут работы по санитарной очистке леса. Проведены работы по вырубке сухих аварийных деревьев, поросли, очищены аллеи от кустарника, валежника. В настоящее время ведутся работы по уборке спиленных деревьев и поросли, которые будут завершены до 10 октября 2019 года», – сказал председатель комитета по культуре и туризму администрации округа Борис Денисов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.