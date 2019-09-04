РИАМО (КОРОЛЕВ) – 4 сен. Замыкание и утечка газа стали причиной пожара в одной из квартир в Королеве, сообщила «РИАМО в Королеве» представитель городского координационного совета.

Пожар в жилом доме на улице Фабричной произошел вечером 1 сентября. Пострадавших нет.

«Прибывшие по аварийной заявке специалисты газовой службы констатировали, что произошло замыкание холодильника, а из-за небольшой утечки в гибкой газовой проводке искра превратилась в серьезное возгорание. По итогам осмотра было произведено отключение газоснабжения подъезда и установлена заглушка на трубу в данной квартире», – сказала собеседница агентства.

Специалисты отмечают, что своевременное проведение технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования снижает риск утечек в проводке и соединениях на 100%. В момент планового технического обслуживания специалисты обнаруживают малейшую неисправность и устраняют ее во избежание возможных аварийных ситуаций.