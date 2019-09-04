РИАМО - 4 сен. С января по сентябрь 2019 года в центре Москвы ввели в эксплуатацию 846,3 тысячи квадратных метров недвижимости, в число которых с учетом реконструкции вошли 29 объектов, говорится в сообщении пресс-службы комитета государственного строительного надзора города (Мосгосстройнадзора).

Так, в эксплуатацию ввели: центр художественной гимнастики на улице Лужники, владение 24, комплекс учебно-административных зданий Высшей школы экономики на Покровском бульваре, владение 11, театр имени Станиславского на улице Тверская, дом №23, строение 3, Сретенский монастырь на улице Большая Лубянка, владение 17, наземно-подземный паркинг на участке №16Б в «Москва-Сити»

«Также были введены гостиница на улице Пресненский Вал, владение 21, апарт-отели на Покровском бульваре, владение 5, строение 1, 2, в Электрическом переулке, владение 10, строение 1, на Цветном бульваре, дом №32А, а также жилые и административные здания», — говорится в материале.

С начала года специалисты Мосгосстройнадзора провели 431 мониторинг возводимых в центре зданий. Инспекторы проверили состояние Детского зоопарка на Большой Грузинской улице, владение 8, спорткомплекса с общежитием РЭУ Григория Плеханова в Стремянном переулке, владение 28, детско-взрослой поликлиники в Большом Строченовском переулке, владение 23А, Детского музыкального театра юного актера на улице Макаренко, дом №4.

Также проверили театр «Уголок дедушки Дурова» на улице Дурова, владение 2, гостиницы на 1-й Тверской-Ямской улице, владение 2, и Смоленском бульваре, владение 13, многофункциональные комплексы на улицах Садовническая, владение 82, и Краснопрудная, владение 12, жилые дома на Погодинской улице, владение 2/3, Мантулинской улице, владение 7, улице Большая Полянка, владение 9, в Большом Ордынском переулке, владение 4, улице Донская, дом №14, а также на Зубовской улице, владение 7.

Всего в проверенных зданиях нашли 1119 нарушений. Они касались качества при производстве работ, игнорирования техники безопасности, организационно-правового порядка, правил пожарной безопасности, а также ненадлежащего ведения строительного контроля организациями-заказчиками.

Участникам строительства выдали 224 предписания об устранении нарушений, оформили 345 протоколов с наложением штрафных санкций на сумму более 17 миллионов рублей.

Большинство нарушений устранили оперативно после выдачи предписаний, что подтвердили повторные проверки. Остальные нарушения находятся на контроле Мосгосстройнадзора в соответствии со сроками, установленными в предписаниях.

«По поручению мэра столицы Сергея Собянина Мосгосстройнадзор отслеживает качество строительно-монтажных работ. В настоящее время на контроле комитета в ЦАО находится 171 объект строительства общей площадью 2,96 миллиона квадратных метров», — отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.