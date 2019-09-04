РИАМО - 4 сен. Организаторы планируют сделать акцию «Искусство ради экологии» непрерывной и проводить ее весь год, сообщил журналистам в среду руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

«Это экспериментальная акция, она стартовала в субботу (31 августа – ред.). Я думаю, что в будущем она станет постоянной и круглогодичной. Мы вовлекаем все большее количество москвичей в процесс раздельного сбора отходов. «Искусство ради экологии» объединяет культурную и духовную потребности человека», – сказал Кульбачевский.

По его словам, в городе создали уже более 5 тысяч точек раздельного сбора отходов.

«Сейчас активно создается инфраструктура для раздельного сбора, уже более 5 тысяч мест оборудовано. В 2020 году активно программа будет развиваться. Все просветительские акции очень полезны», – заключил Кульбачевский.

Акция «Искусство ради экологии» проводится при поддержке комплекса городского хозяйства Москвы и нацелена на распространение практики раздельного сбора отходов. Ее участники смогут сдать бумагу, стекло, пластик или алюминий, а взамен получить экобилеты. Один такой билет позволит посетить любое культурное событие в Москве, проходящее в рамках акции.

Как уточняется на официальном сайте мэра столицы, с 31 августа по 24 сентября горожане смогут сдать на переработку не менее килограмма алюминия или не менее двух килограммов макулатуры, стекла или пластика. Сделать это можно в 10 специальных пунктах приема, размещенных в Останкинском и Алексеевском районах, а также в районах Марфино, Богородское, Отрадное, Свиблово, Лианозово и Сокольники.