РИАМО - 4 сен. Городские службы проверяют состояние дорожного полотна на улице Удальцова в столице, из-за этого ограничено движение, объехать можно по улице Семенова-Тян-Шанского, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

«Ограничено движение на улице Удальцова от проспекта Вернадского до улицы Михаила Певцова. Городские службы на месте проверяют состояние дорожного полотна», — говорится в сообщении.

Объехать данный участок можно по улице Семенова-Тян-Шанского.

Автомобилистов призвали быть внимательными.