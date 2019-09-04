РИАМО - 4 сен. Власти Подмосковья утвердили положение о государственном природном заказнике «Дубравна» в Талдомском городском округе, где обнаружили краснокнижные виды животных и растений, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Общая площадь особо охраняемой природной территории составляет 3266 гектаров.

«Этот заказник уникален. При исследовании его территории выявлено более 400 видов животных и растений, в том числе 89 видов птиц. Здесь представлено практически все видовое разнообразие Подмосковья, от лишайника до бурого медведя», – отметил заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин.

В Красные книги России и Московской области внесены растущие здесь два вида пальчатокоренника, морошка, дудник, осока, уснея и фиалка топяная. Из краснокнижных животных на территории заказника обитают серый журавль, обыкновенный осоед, черный коршун, длиннохвостая неясыть, гадюка, уж, прыткая ящерица, бурый медведь, речная выдра и рысь.

Создание новой заказника поможет не только сохранить уникальные экосистемы и природные ресурсы, но и дать толчок для развития туризма и отдыха в Талдомском округе.

Для повышения туристической и рекреационной значимости заказника здесь разрешаются любительская и спортивная охота, кроме особо охраняемых животных, а также экопросветительские экскурсии, пешие, лыжные и конные прогулки и обустройство экологических троп. При этом режим особой охраны запрещает строительство и прокладку дорог, разработку месторождений полезных ископаемых, передвижение транспорта вне лесных дорог.