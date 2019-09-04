РИАМО - 4 сен. В Подмосковье выплату за школьную форму получили более 21 тысячи детей из многодетных семей, для ее получения необходимо предоставить справку об обучении ребенка в областной школе, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«В Московской области продолжаются выплаты многодетным семьям за школьную форму. Они полагаются всем многодетным семьям Подмосковья, в которых есть дети, обучающиеся в подмосковных школах. На данный момент выплата оформлена на более 21,1 тысячи детей», – сказала Забралова.

Размер ежегодной выплаты составляет 3 тысячи рублей. Если в семье несколько учеников, то денежные средства полагаются на каждого обучающегося, напомнила она.

«Получить выплату очень просто. Для этого нужна справка о том, что ребенок учится в подмосковной школе. Заявку можно оформить в режиме онлайн на региональном портале госуслуг», – отметила Забралова.

Всего в многодетных семьях Московской области воспитывается более 90 тысяч детей школьного возраста.