РИАМО - 4 сен. Тверской суд Москвы приговорил к трем годам лишения свободы фигуранта дела о массовых беспорядках на несогласованной акции в столице 27 июля Кирилла Жукова, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы суда.

В августе правоохранители задержали пятерых участников несанкционированной акции, которая прошла 27 июля в центре Москвы, в их числе Алексей Миняйло, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев.

«4 сентября 2019 года Тверским районным судом Москвы вынес приговор о признании Кирилла Жукова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»)», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Жукову назначили наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

27 июля на Тверской улице прошел несанкционированный митинг. По данным ГУ МВД России по столице, за различные правонарушения на акции протеста были задержаны более тысячи человек. По факту массовых беспорядков СК возбудил уголовное дело.