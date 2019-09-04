РИАМО - 4 сен. В Москве в день единого голосования в следственных изоляторах проголосуют почти 80 человек, на избирательных участках в СИЗО не будет видеонаблюдения, сообщил председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов на заседании ЦИК.

«В СИЗО пока планируется 78 человек москвичей, которые изъявили желание голосовать. Вместе с УФСИН решены вопросы голосования лиц, находящихся под домашним арестом. В Москве таких 600 человек, 240 из них написали заявления, им будет предоставлена возможность проголосовать», - сказал Горбунов.

Он добавил, что на избирательных участках, расположенных в СИЗО, не будет видеонаблюдения.

«Видеонаблюдением будут оснащены все территориальные комиссии, все открытые избирательные участки. Не будет видеонаблюдения в местах временного пребывания граждан - в больницах и СИЗО», - добавил Горбунов.

В Москве 8 сентября пройдут выборы в столичный парламент. На них зарегистрированы 230 кандидатов.