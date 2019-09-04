РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 сен. В деревне Докукино подмосковного Подольска ввели карантин по бешенству животных, на время карантина жителям запрещено торговать питомцами и перевозить домашних животных, соответствующее постановление губернатора Московской области появилось в распоряжении «РИАМО в Подольске».

«В соответствии с законом РФ «О ветеринарии» и на основании представления министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории городского округа Подольск постановляю: установить ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз животных за пределы карантированной территории, в границах неблагополучного по бешенству – в деревне Докукино», – говорится в тексте документа.

Карантин ввели от западной границы деревни Жарково до южной границы деревни Лемешово, далее до северной границы поселка Кузнечики, до западной границы деревни Акишово и до западной границы деревни Жарково.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.