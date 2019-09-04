РИАМО - 4 сен. На полях Подмосковья продолжается уборка картофеля и овощей, показатели нынешнего года существенно превышают прошлогодние, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

«По оперативным данным, на 4 сентября в сельхозорганизациях Московской области валовой сбор картофеля составил 73,8 тысячи тонн. Это на 32% больше, чем в прошлом году, когда было собрано 50,1 тысячи тонн. Убрано уже 2,3 тысячи гектаров», - отметил Разин.

Активно ведется уборка овощей открытого грунта – капусты, свеклы, моркови, салата и других культур. К ней приступили как крупные, так и небольшие хозяйства области.

«Овощи убраны с 2,4 тысячи гектара, что составляет 30% от общей площади. Валовый сбор составил 62 тысяч тонн. В прошлом году было собрано на 7,5% меньше — 57,4 тысяч тонн», - заключил Разин.

Он добавил, что по площади посадки и сбору картофеля и овощей в регионе лидирует Дмитровский городской округ. Этот муниципалитет является крупнейшим в области сельхозпроизводителем овощей и картофеля. На сегодня там собрано 21,8 тысячи тонн картофеля и 17 тысяч тонн овощей.