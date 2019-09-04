РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 4 сен. Сотрудники звена газодымозащиты пожарных частей Красногорского пожарно-спасательного гарнизона в среду соревновались в боевом развертывании и пожарном кроссфите, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Соревнования прошли на территории пожарно-спасательной части №4. В них приняли участие две команды, ставшие лучшими по итогам отборочных туров. Зрителями состязаний стали около 100 воспитанников детских садов и школ Красногорска.

«Сегодня проходит первый этап соревнований по пожарно-прикладному спорту среди газодымозащитников пожарных частей №№4 и 134. Он состоит из двух элементов – боевого развертывания в составе дежурного подразделения на автоцистерне и оценки физической подготовки сотрудников – пожарного кроссфита, – сказал начальник 15-го отряда Федеральной противопожарной службы по Московской области Роман Мирошниченко.

Он отметил, что в целях совершенствования профессионального мастерства личного состава соревнования по пожарно-прикладному спорту проводят в пожарных частях в составе отряда несколько раз в год в соответствии с планом основных пожарно-тактических мероприятий.

В соревнованиях в среду газодымозащитники забирались по лестнице на высоту третьего этажа и эвакуировались по веревке. Прокладывали рабочие магистральные линии и тушили условный пожар – необходимо было попасть в мишени из нескольких стволов.

В работе пожарным часто приходится применять силу. Физическую подготовку демонстрировали в ходе пожарного кроссфита: переносили и протаскивали на время тяжелые автомобильные покрышки.

«Второй этап соревнований проведем завтра (5 сентября – ред.) в Истринском гарнизоне. По итогам определим лучшую команду», – добавил Мирошниченко.

В состав 15-го отряда ФПС входят пожарно-спасательные подразделения нескольких муниципалитетов, в том числе городских округов Красногорск и Истра.