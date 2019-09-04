РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 4 сен. Жителей Дзержинского пригласили принять участие в ежегодной массовой экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево», которое состоится 21 сентября, сообщается на официальной странице администрации городского округа Дзержинский в соцсети «ВКонтакте».

«21 сентября 2019 на территории Московской области состоится ежегодная экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево». Городской округ Дзержинский с радостью поддерживает эту замечательную традицию», – говорится в сообщении.

Жителей ждут 21 сентября в 11:00 на акции «Наш лес. Посади свое дерево» на следующих городских площадках, которые расположены на улицах: Карьер ЗИЛ, дома №№1, 2, 3, Угрешская, дома №№28, 30, Спортивная, дома №№5, 7, 9, Лесная, дом 2, Школьная, дома №№2, 3, 4, Академика Жукова, дома №№20, 20А, 20Б, 20В, Лесная, дом №16, Спортивная, дом №10, Угрешская, дома №№22, 24.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в Подмосковье ежегодно с целью восстановления леса. Посадка на территории Московской области может проводиться только в два небольших периода времени – в апреле-мае и сентябре-октябре.