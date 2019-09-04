РИАМО - 4 сен. Муниципальные земельные контролеры Подмосковья в сентябре повторно проверят свыше 26,6 тысячи гектаров земель сельхозназначения, чтобы проконтролировать исполнение мер по борьбе с борщевиком Сосновского, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Опасный сорняк ранее выявили на 626 земельных участках в Подмосковье специалисты областного Минсельхозпрода. Правообладателям земель предписано принять меры по уничтожению растения, однако не все это сделали. Повторный осмотр необходим, чтобы активизировать работу правообладателей в данном направлении», – подчеркнул министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Решение о проведении дополнительных проверок приняли на рабочей встрече в доме правительства Московской области. Под руководством заместителя министра имущественных отношений региона Геннадия Герасимова представителеи Минсельхозпрода, Мингосуправления, а также более 100 представителей от органов местного самоуправления обсудили результаты муниципального земельного контроля и проблемы, связанные с истреблением борщевика.

«С начала года муниципальным земельным контролем осмотрены 30 тысяч участков, на 2,5 тысяч из которых выявлен борщевик. Это менее 10%. Однако растение неприхотливо и очень быстро распространяется. Работа осложняется тем, что для полного уничтожения борщевика его необходимо обработать гербицидами не менее трех раз за лето. Минсельхозпрод Московской области инициировал повторный осмотр земельных участков, на которых уже проводились работы по уничтожению борщевика, но признаки растения появились вновь», – отметил Герасимов.

По его словам, одной из мер в работе по борьбе с ядовитым сорняком является наложение штрафов на правообладателей, которые не борются с распространением опасного для жизни растения. Штрафы помогают подтолкнуть владельцев и арендаторов участков к действиям, поскольку платить штраф правообладателям не хочется.

По данным Минсельхозпрода области, в Подмосковье борщевиком Сосновского поражено более 30,5 тысяч гектаров земель. Сумма штрафа, наложенная на правообладателей участков, уже превысила 13 миллионов рублей, а за осень может вырасти еще больше.

Абсолютным лидером по сумме штрафов является городской округ Клин, где борщевик выявлен на 7 тысячах гектаров, а правообладатели участков оштрафованы на 11,6 миллиона рублей. В Рузском городском округе площадь участков с борщевиком составила почти 4,5 гектара, а размер штрафа – 390 тысяч рублей. В Волоколамском городском округе зона поражения составила 5,4 тысячи гектара, а сумма штрафа – свыше 360 тысяч рублей.

Также штрафы от 130 до 200 тысяч рублей наложены на правообладателей городских округов Солнечногорск, Ленинский и Дмитровский, где площадь пораженных борщевиком участков превысила 3,1 тысячи гектара.

Борщевик Сосновского (Heracleum Sosnovsky) – крупное растение, достигающее до четырех метров в высоту, живет оно обычно от 2 до 7 лет. При попадании на кожу сок борщевика уничтожает защиту от ультрафиолета, в результате чего на солнце возникает серьезный ожог. При попадании в пищу борщевик вызывает отравление.