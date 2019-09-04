РИАМО - 4 сен. Столичные власти в лице заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова и партнерство городов в борьбе с изменением климата С40 в лице заместителя регионального директора по Европе Стелиоса Диакулакиса подписали декларацию «Зеленые и здоровые улицы», передает корреспондент РИАМО.

Подписание состоялось на III Климатическом форуме городов.

«Москва сегодня - лидер в преобразовании городских пространств, участие Москвы во всех международных сообществах, конференциях - это закономерно. То, что мы сейчас подписали соглашение, это говорит о том, что нам верят и мы являемся полноправными участниками реализации глобальных проектов», - сказал Бирюков.

Как уточняется в тексте декларации, Москва обязуется преобразовать улицы в чистые и свободные от невозобновляемого топлива за счет закупки только автобусов с нулевой эмиссией с 2025 года, обеспечения нулевой эмиссии на основной территории города к 2030 году.

Для выполнения этого обязательства стороны намерены преобразовывать города через дружественную к людям политику планирования; повышать количество пешеходных и велосипедных прогулок, а также увеличивать использование общественного транспорта, доступного для всех граждан; сокращать количество загрязняющих окружающую среду транспортных средств на улицах и уходить от использования транспортных средств, работающих на ископаемом топливе.

Согласно декларации, необходимо подавать пример, закупая транспортные средства с нулевым уровнем выбросов; сотрудничать с поставщиками, операторами автопарков и предприятиями, чтобы ускорить переход к нулевому уровню выбросов от транспортных средств и сократить использование автомобилей в городах. Каждые два года нужно будет публично сообщать о прогрессе, достигнутом для выполнения этих целей.

Климатический форум городов проходит 4 и 5 сентября в столичном парке «Зарядье».