РИАМО - 4 сен. До конца 2019 года в 14 городских округах Московской области планируют открыть 15 новых хоккейных площадок, они будут оборудованы современным освещением, трибунами и скамьями для запасных игроков, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Новые площадки откроют в Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Наро-Фоминском, Можайском и Одинцовском округах, а также в Домодедове, Истре, Кашире, Котельниках, Лобне, Люберцах, Озерах, Электростали и Ступине.

«Массовый спорт является одним из приоритетных направлений в Московской области. Мы возводим новые плоскостные сооружения для занятий как летними, так и зимними видами спорта. До конца 2019 года 14 муниципалитетов получат 15 новых хоккейных площадок. Некоторые из них строятся на месте ранее существовавших, но изношенных объектов, другие возводятся с нуля», - рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он также отметил, что на эти цели выделили более 250 миллионов рублей. Все площадки будут иметь игровое пространство, трибуны на 30 мест, скамейки для запасных игроков, раздевалки и туалеты.

«У нас есть цель – вовлечение более 55% населения в занятия спортом, это задача, которую поставил президент России Владимир Владимирович Путин. Кроме того, в регионе большой спрос на открытые плоскостные спортивные площадки: жители Подмосковья любят хоккей, футбол, баскетбол, другие игровые виды спорта. Поэтому удовлетворение спроса населения — еще один важный фактор для развития спортивной инфраструктуры», - подытожил Терюшков.