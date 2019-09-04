РИАМО – 4 сен. На YouTube опубликовали трейлер документального фильма американского режиссера Мигеля Фрэнсис-Сантьяго «Русская рулетка», посвященного последствиям «умного голосования».

В фильме рассказывается о ситуации во Владимирской области: в прошлом году жители региона консолидированно проголосовали против действующего главы региона, единоросса Светланы Орловой, избрав губернатором кандидата от ЛДПР Владимира Сипягина. Теперь оцениваются последствия этого решения.

Автор «Крыма глазами американца» и «Мозаики фактов» Фрэнсис-Сантьяго решил разобраться, что же такое «умное голосование» на примере Владимирской области. В фильме представлены полярные мнения московских и владимирских экспертов, политологов, депутатов, журналистов, чиновников, сторонников оппозиционера и агитатора «умного голосования» Алексея Навального.

Режиссер предупреждает зрителей о том, к чему стоит готовиться сторонникам «умного голосования». Фрэнсис-Сантьяго настоятельно рекомендует посмотреть «Русскую рулетку» перед тем, как совершить свой выбор в единый день голосования 8 сентября.