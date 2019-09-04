РИАМО - 4 сен. В начале 2020 года в составе транспортно-пересадочного узла «Ховрино» заработает железнодорожная станция, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Платформа «Ховрино-2» войдет в состав Октябрьской железной дороги.
«Здесь будет сформирован мощный транспортно-пересадочный узел с пешеходными связями и благоустройством территории. Новый железнодорожный остановочный пункт «Ховрино» строится в 500 метрах от одноименной станции метро. Планируем открыть его в начале следующего года», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Он добавил, что в районе ТПУ также планируют строительство жилья на месте снесенной Ховринской больницы с частью под реновацию.
«Все градостроительные решения приняты, мы полным ходом ведем проектирование», — отметил Хуснуллин.
На первых этажах домов разместят социальные объекты и сервисы для жителей. Это в том числе позволит обеспечить людей рабочими местами.
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