РИАМО - 4 сен. Тематический поезд «ВДНХ – 80 лет» запустили в столичном метрополитене, пассажиры Кольцевой линии смогут узнать об истории и развитии главной выставки страны, сообщил в среду корреспондент РИАМО.

«Это десятый поезд, который мы запускаем в этом году. <...>. На нем смогут прокатиться более трех миллионов пассажиров. <...>. Этот поезд мы запускаем с особой любовью, тем более, что ВДНХ — это такой центр притяжения, который знают не только гости столицы, но и все москвичи с раннего детства», - сказала заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Она также добавила, что сегодня Московский метрополитен запускает в продажу тематическую карту «Тройка», посвященную ВДНХ.

«Сегодня знаменательный день. Мы в преддверии Дня города совместно с департаментом метрополитена запускаем поезд, посвященный юбилею ВДНХ. <...>. Надеемся, что тематический поезд, который будет курсировать по Кольцевой линии оценят и гости столицы, и москвичи», - сказал генеральный директор АО «ВДНХ» Сергей Шогуров.

Пассажиры метрополитена смогут увидеть знаменитые фонтаны: «Дружба народов», «Золотой колос», «Каменный цветок».

Отдельный вагон расскажет москвичам и гостям столицы о центре «Космонавтика и авиация», а также прочитать информацию о 30-тонном полноразмерной макете орбитальной станции «Мир».

Помимо всего прочего, в вагонах можно найти интересные факты о павильонах ВДНХ, знаковых местах и уникальной природе.