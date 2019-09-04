РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 4 сен. В подмосковных Люберцах 7 сентября проведут матч первого тура первенства России по мини-футболу, сообщил журналистам глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Седьмого сентября во дворце спорта «Триумф» Люберец пройдет матч первого тура первенства России по мини-футболу. На игровом поле сразятся две молодежные команды конференции «Запад», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что команда «Газпром-Югра-дубль» на домашней площадке встретится с мини-футбольным клубом «Деловой Партнер» из Великого Новгорода. Начало матча в 15:00.

Дворец спорта находится по адресу: Люберцы, улица Смирновская, дом №4.