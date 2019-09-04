РИАМО - 4 сен. Возведенный по индивидуальному проекту детский сад на 220 мест заработал в поселении Внуковское Новомосковского административного округа, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Новое дошкольное учреждение открылось на Омской улице. В нем предусмотрены не только игровые и спальные комнаты, но и музыкальный, и физкультурный залы, помещения для занятий творчеством, медицинский и методический кабинеты.

«Дошкольное учреждение на 220 мест построено в рамках реализации проекта по комплексной застройке территорий у деревни Ликово, в составе ЖК «Внуково». Общая площадь трехэтажного здания составляет 3,3 тысячи квадратных метров», — сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

В этом детском саду особенности речевого и психологического развития детей будут курировать логопед и психолог, для этих занятий оборудовали специальный кабинет.

В здании созданы комфортные условия для людей с ограниченными возможностями здоровья: на входе есть удобные пандусы, внутри помещения - лифт и широкие санузлы.

Всего в детском саду работает девять групповых ячеек. Учреждение передано застройщиком (ГК «Самолет») на баланс города и входит в состав ГБОУ «Школа №1788 ОП 13» (улица Омская, дом №14А).