РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 сен. На стадионе «Пламя» в Подольске 5 сентября пройдут соревнования по пожарно-спасательному спорту на Кубок губернатора Московской области, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

«5 сентября на стадионе «Пламя» Подольского учебного центра Федеральной противопожарной службы пройдут традиционные соревнования по пожарно-спасательному спорту на Кубок губернатора Московской области. В состязаниях примут участие победители и призеры летнего чемпионата Главного управления МЧС России по Московской области и первенства Московской областной противопожарно-спасательной службы по пожарно-спасательному спорту», – говорится в сообщении.

В соревнованиях будут участвовать сборные команды из Коломны, Люберец, Подольска, Каширы. Участники будут сражаться в четырех дисциплинах: подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, пожарная эстафета и боевое развертывание.

Для гостей спортивного праздника организуют выставку специализированной пожарно-спасательной и ретротехники, конкурсы и викторины на противопожарную тематику. Будет работать полевая кухня.

В прошлом году обладателем Кубка губернатора Московской области по пожарно-спасательному спорту стала сборная 14 отряда Федеральной противопожарной службы из Коломны, которая занимает первые места уже три года подряд.