РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 сен. В подмосковном Подольске Дворец молодежи приобрел новую музыкальную и световую аппаратуру, деньги были выделены депутатом Мособлдумы Павлом Максимовичем.

«В рамках исполнения наказов избирателей из специализированного фонда выделил денежные средства в размере 1,5 миллионов рублей на приобретение технического оборудования для помещений муниципального учреждения «Дворец молодежи». Полученные средства были использованы для приобретения музыкальной и световой аппаратуры», – написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что совместно с директором учреждения, депутатом совета депутатов Юрием Стрелковым проверили качество приобретенного оборудования, которое уже используется по прямому назначению творческими коллективами Дворца молодежи. Теперь звуковое оснащение современной техникой, позволяет учреждению работать в самом оптимальном формате.