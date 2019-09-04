РИАМО - 4 сен. За лето текущего года в подмосковных лесах заблудились 1550 человек, значительная часть от этого числа — люди старше 50 лет, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

На телефон Единой службы спасения 112 поступило 1059 обращений с сообщением «Заблудился в лесу». 17 человек до сих пор не нашли, пять человек погибли. Остальных вывели из леса участковые лесничие, поисковые отряды и МЧС России.

«Большое число заблудившихся в лесу, это граждане в возрасте старше 50 лет. Наибольшее количество заблудившихся летом этого года наблюдалось в лесничествах: «Русский лес» — 171 человек (97 обращений), Клинском — 158 человек (97 обращений), Наро-Фоминском — 138 человек (101 обращение), Сергиево-Посадском — 104 человека (67 обращений), Подольском — 103 человека (70 обращений)», — говорится в сообщении.

Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников напомнил, что в лес необходимо брать заряженный телефон, лекарства, еду и воду, предупреждать знакомых о том, куда идете, запоминать дорогу.

«Грибной сезон в Подмосковье продолжается. И число потерявшихся в лесу продолжает расти. Только за четыре первых дня сентября в «Единую службу спасения 112» поступили тревожные сообщения о том, что в лесу заблудились 10 человек», — сказал Советников.