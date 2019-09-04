РИАМО - 4 сен. Линии электропередачи (ЛЭП) в Троицком административном округе Москвы планируется переустроить из-за строительства участка Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, на заседании одобрила предоставление 25 земельных участков общей площадью около 1,2 гектара для переустройства воздушных линий электропередачи в ТАО», – говорится в сообщении.

Участки предоставлены сроком на 11 месяцев 28 дней.

Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова пояснила, что планируется вынести участки линий электропередачи 220 киловатт «Встреча – Лесная» и «Кедрово – Лесная» из полосы отвода строящегося пускового комплекса №1 Центральной кольцевой автодороги.