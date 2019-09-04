РИАМО - 4 сен. В Единый день голосования в Москве проголосует более двух тысяч граждан, зарегистрированные в 20 других регионах России, где также пройдут выборы высших должностных лиц и довыборы в Госдуму VII созыва, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании ЦИК.

«В эксперименте смогут принять добровольное участие избиратели, которые в день голосования будут находиться в Москве, но место жительства которых расположено в тех 20 регионах, где проходят или выборы высших должностных лиц, или депутатские довыборы в Государственную думу VII созыва», - сказала Памфилова.

Она добавила, что всего в Москве проголосует более двух тысяч иногородних граждан.

«Мы ждем их на цифровых избирательных участках и вместе будем внимательнейшим образом наблюдать за ходом эксперимента. Все правила, которые у нас действуют на обычных избирательных участках, здесь также будут действовать, включая наблюдателей и все остальные атрибуты, которые обеспечивают максимальную прозрачность процесса голосования», - добавила Памфилова.

Всего в столице будет 30 цифровых избирательных участков. По четыре таких участка будет в Восточном, Юго-Восточном и Западном автономных округах города, по три в Северо-Восточном, Южном, Северо-Западном округах, по два в Северном и Троицком округах и по одному на Юго-Западном округе и в Зеленограде.