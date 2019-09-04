РИАМО (КОРОЛЕВ) – 4 сен. Будущие родители смогут узнать о работе Королевского роддома на Дне открытых дверей 7 сентября, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель Королевской городской больницы.

«Седьмого сентября в 11:00 в Королевском родильном доме состоится День открытых дверей. Будущие родители смогут узнать, как работает роддом и какие условия обеспечены для рожениц», – сказал представитель.

Все желающие смогут прийти на встречу с врачами и акушерами. Предварительная запись не требуется.