РИАМО - 4 сен. В подмосковном Клину полицейские задержали мужчину, подозреваемого в совершении разбойного нападения на жителя столицы, злоумышленник вымогал у него 2,5 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Неизвестные лица на территории строительного объекта рыболовного хозяйства, расположенного в поселке Шевляково, избили 33-летнего москвича и вымогали у него деньги в размере 2,5 миллионов рублей, угрожая пистолетом.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции установлен и задержан ранее судимый 36-летний мужчина», – сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Задержанного поместили под стражу.

В настоящее время полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание соучастника преступления.