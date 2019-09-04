РИАМО – 4 сен. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин прокомментировал возможность продления трассы Москва – Владимир до Екатеринбурга, он заявил, что такая дорога России необходима, сообщает Business FM.

«Если мы говорим о развитии нашей дорожной сети, России необходима трасса от Москвы до Екатеринбурга, даже не до Казани. Такие цели надо точно ставить не позднее 2030 года и реализовывать этот комплексный проект с первым обязательными этапом строительства трассы от Москвы до Владимира», — сказал Орешкин.

По словам Орешкина, перед строительством новой дороги существующую трассу нужно довести до удовлетворительного состояния. Новая трасса должна быть платной.

«Связывание центральных регионов России с Уралом очень важно с точки зрения экономического развития», — подчеркнул министр.