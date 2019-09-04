РИАМО - 4 сен. В центре Москвы 8 сентября полностью перекроют Большой Черкасский переулок на участке от улицы Ильинка до Малого Черкасского переулка, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса города Москвы.

Перекрытие связано с Единым днем голосования в России. В Большом Черкасском переулке расположено здание ЦИК РФ. Участок будет закрыт с 08:00 8 сентября до 14:00 9 сентября.

В Единый день голосования в России состоится около 6 тысяч избирательных кампаний в 85 субъектах Российской Федерации. В предстоящих выборах могут принять участие порядка 56 миллионов граждан и 59 политических партий.

В среду в Москве закончится прием заявок для участия в электронном голосовании на выборах депутатов Мосгордумы.