РИАМО (КОРОЛЕВ) – 4 сен. Школьники подмосковного Королева посмотрели выставку автомобилей ГИБДД и освоили правила дорожного движения в ходе открытого урока, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В среду в Королеве прошел Единый день детской дорожной безопасности, на котором о правилах дорожного движения школьникам рассказал начальник ГИБДД Московской области, генерал-майор полиции Виктор Кузнецов. Перед учениками выступил глава Королева Александр Ходырев.

«Соблюдать правила дорожного движения очень важно. Вы на дороге можете быть и пешеходами, и пассажирами, и водителями, когда едете на велосипеде. И в каждом случае необходимо помнить о правилах: не перебегать дорогу в неположенных местах, ездить в детских креслах и так далее. Главное, всегда быть внимательными и никуда не торопиться», – сказал Кузнецов.

В рамках Единого дня безопасности дети поучаствовали в активностях, а сотрудники ГИБДД провели открытый урок. Ребята смогли попробовать себя в роли инспекторов, проехать по полосе препятствий, поездить на маленьких машинах по дороге со знаками и светофорами. Также школьникам показали мультфильм о важности ремней безопасности в автобусах, рассказали о правилах оказания первой помощи и о том, как себя вести в случае ДТП.

Школьники и их родители могли посмотреть выставку автомобилей ГИБДД разных времен, протестировать детские кресла и удерживающие устройства, задать вопросы сотрудникам Госавтоинспекции.

В конце мероприятия сотрудники ГИБДД раздали ребятам светоотражающие браслеты и брошюры по безопасности дорожного движения.