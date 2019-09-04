РИАМО - 4 сен. Городская система управления в Москве адаптирована к опасным природным явлениям, сообщил в среду на 3-ем Климатическом форуме городов заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В Москве, как и во всем мире, наблюдается увеличение частоты опасных природных явлений, таких как ураганные ветры, сильные ливни и снегопады. Опасные гидрометеорологические явления становятся обыденной реальностью. Городская система управления городом адаптирована и готова к прогнозируемым климатическим рискам», - сказал Бирюков.

Он уточнил, что парк коммунальной техники Москвы насчитывает более 26 тысяч единиц.

«Для уборки 10 сантиметров снега с улицы требуется порядка трех дней, в то время как до 2010 года на это уходило 10 суток. Москва достойно проходит проверки на прочность, даже в самые сильные снегопады, когда на улицах выпадает по 40 сантиметров снега, город продолжает жить в штатном режиме», - уточнил Бирюков.