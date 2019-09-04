РИАМО - 4 сен. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям в аэропорту «Шереметьево» приостановили оформление партии сухого молока из Германии, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено несоответствие веса, указанного в разрешении Россельхознадзора (6 килограммов), и фактического и веса, указанного в ветеринарном свидетельстве (6,05 килограмма)», - отмечается в материале.

Погрузка подконтрольного товара на борт воздушного судна запрещена.