РИАМО - 4 сен. На территории столицы создали порядка 120 рекреационных зон у воды, отдыхать в этих местах можно как летом, так и зимой, сообщил в среду на третьем Климатическом форуме городов заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Для адаптационных мероприятий немедицинского характера приоритетом является создание рекреационных зон на воде, организация мест купания в городе, а также мероприятия по дополнительному озеленению. В Москве сегодня обустроено около 120 зон со всей инфраструктурой, где можно у воды проводить досуг. И в летнее время, и в зимнее (используя зимние досуговые элементы)», - сказал Бирюков.

Он добавил, что в Москве большое внимание уделяют озеленению территорий.

«За последние четыре года крупномерные деревья появились на Садовом, Бульварном кольце, Арбате и Тверской и других центральных улицах. За эти четыре года высадили более 12 тысяч крупномерных деревьев», - уточнил заммэра.

В Москве почти половина всей площади приходится на природные и озелененные территории. Особо охраняемые природные территории находятся под особым контролем, заключил Бирюков.

Третий Климатический форум городов проходит 4 и 5 сентября в столичном парке «Зарядье». В качестве докладчиков на форуме выступят советник президента РФ, спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев, руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский, мэр итальянского города Савоны Илария Каприоглио, а также еще десятки экспертов, представителей власти и бизнеса из России, Франции, Великобритании, Финляндии, США и других стран.